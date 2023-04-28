Воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины

В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Так, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось о сигнале тревоги в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики.