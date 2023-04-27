В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецку.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По данным представительства, Петровский район города был обстрелян в 18:25 со стороны населённого пункта Максимильяновка.

Ранее украинские войска обстреляли Киевский район Донецка.