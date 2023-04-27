В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецку.
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
По данным представительства, Петровский район города был обстрелян в 18:25 со стороны населённого пункта Максимильяновка.
Ранее украинские войска обстреляли Киевский район Донецка.
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