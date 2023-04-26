Глава СНБО Данилов: потеря Артёмовска приведёт к обвалу фронта и откату ВСУ на запад

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что сдача Артёмовска (Бахмута) станет причиной обвала фронта и отката украинской армии на запад.

Об этом Данилов сказал в интервью Первому каналу.

По его словам, Артёмовск является важным стратегическим пунктом для ВСУ.

«И уже неоднократно на этом акцентировалось внимание, когда говорили, что нужно сдать, отойти. Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ», — отметил он.

Данилов добавил, что город необходимо удержать с целью недопущения того, чтобы оставшийся участок фронта «посыпался».

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрёк Украине потерю Славянска и Краматорска в ДНР после сдачи Артёмовска.