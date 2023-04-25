СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов из РСЗО по Донецку

ВС Украины обстреляли Донецк из РСЗО второй раз за день, выпустив десять снарядов.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:50 — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено десять ракет из РСЗО», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району столицы Донецкой Народной Республики.