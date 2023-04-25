Правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой срочно снести памятник Пушкину

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Правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, сообщила вице-спикер городского собрания Линда Озола.
Правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой срочно снести памятник Пушкину
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Об этом пишет РИА Новости.

«Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. По инициативе Kods Rīgai коалиция Рижской думы договорилась, что этот незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городской среды Риги, и это должно произойти оперативно», — сказала она.

По словам представителя блока Каспарса Адиянса, Kods Rīgai выступает за снос памятника к 4 мая, чтобы «исключить любую возможность использования его» для празднования 9 Мая.

9 декабря представитель компании Vilniaus BDT Рута Леонавичене заявила, что снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе завершён.

В январе член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление латвийского МИД о том, что одним из приоритетов внешней деятельности республики является «разгром России».

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