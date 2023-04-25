Рогов: украинские войска обстреляли село в Запорожской области, повреждён газопровод

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ВС Украины обстреляли Лимановку в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: украинские войска обстреляли село в Запорожской области, повреждён газопровод
  • Gettyimages.ru
  • © drnadig

«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского продолжает увеличивать интенсивность обстрелов городов и сёл Запорожской области. Село Лимановка Михайловского района Запорожской области подверглось обстрелу со стороны террористов», — написал Рогов в Telegram-канале.

Ранее Рогов сообщил, что один мирный житель погиб, ещё четверо получили ранения в результате обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области.

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