Рогов: украинские войска обстреляли село в Запорожской области, повреждён газопровод
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«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского продолжает увеличивать интенсивность обстрелов городов и сёл Запорожской области. Село Лимановка Михайловского района Запорожской области подверглось обстрелу со стороны террористов», — написал Рогов в Telegram-канале.
Ранее Рогов сообщил, что один мирный житель погиб, ещё четверо получили ранения в результате обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области.