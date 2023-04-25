Два человека пострадали из-за обстрела города Токмак в Запорожской области со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Два человека пострадали в результате обстрела города Токмак в Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины.
Два человека пострадали из-за обстрела города Токмак в Запорожской области со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом RT сообщили в экстренных службах региона.

Предположительно, город был обстрелян из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате обстрела была серьёзно повреждена автозаправочная станция. Также повреждения получили два частных дома, газопровод и объекты электросетей.

Аварийные службы устраняют последствия обстрела. 

Ранее при обстреле школы в селе Великая Знаменка Запорожской области погиб один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить