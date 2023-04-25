Два человека пострадали из-за обстрела города Токмак в Запорожской области со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом RT сообщили в экстренных службах региона.
Предположительно, город был обстрелян из реактивной системы залпового огня HIMARS.
В результате обстрела была серьёзно повреждена автозаправочная станция. Также повреждения получили два частных дома, газопровод и объекты электросетей.
Аварийные службы устраняют последствия обстрела.
Ранее при обстреле школы в селе Великая Знаменка Запорожской области погиб один человек.