Два человека пострадали из-за обстрела города Токмак в Запорожской области со стороны ВСУ

Два человека пострадали в результате обстрела города Токмак в Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом RT сообщили в экстренных службах региона.

Предположительно, город был обстрелян из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате обстрела была серьёзно повреждена автозаправочная станция. Также повреждения получили два частных дома, газопровод и объекты электросетей.

Аварийные службы устраняют последствия обстрела.

Ранее при обстреле школы в селе Великая Знаменка Запорожской области погиб один человек.