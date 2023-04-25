В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога во вторник, 25 апреля, объявлена в четырёх регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
- РИА Новости
Отмечается, что тревога звучит в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Накануне воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
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