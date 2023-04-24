Марочко заявил, что потери ВСУ в зоне спецоперации за неделю превысили 4 тысячи

Короткая ссылка
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации за неделю превысили 4 тысячи.
Марочко заявил, что потери ВСУ в зоне спецоперации за неделю превысили 4 тысячи
  • Legion-Media

Его слова приводит ТАСС.

Марочко, ссылаясь на разведданные, заявил, что украинские власти официально признали только 10% потерь из этого числа.

Остальных украинских военных считают без вести пропавшими, уточнил он.

Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Савчук заявил, что артиллерийские подразделения российской группировки войск «Центр» Вооружённых сил России поразили за сутки более 150 целей украинской армии

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить