Марочко заявил, что потери ВСУ в зоне спецоперации за неделю превысили 4 тысячи

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации за неделю превысили 4 тысячи.

Legion-Media

Его слова приводит ТАСС. Марочко, ссылаясь на разведданные, заявил, что украинские власти официально признали только 10% потерь из этого числа. Остальных украинских военных считают без вести пропавшими, уточнил он. Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Савчук заявил, что артиллерийские подразделения российской группировки войск «Центр» Вооружённых сил России поразили за сутки более 150 целей украинской армии.