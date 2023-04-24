Марочко заявил, что потери ВСУ в зоне спецоперации за неделю превысили 4 тысячи
- Legion-Media
Его слова приводит ТАСС.
Марочко, ссылаясь на разведданные, заявил, что украинские власти официально признали только 10% потерь из этого числа.
Остальных украинских военных считают без вести пропавшими, уточнил он.
Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Савчук заявил, что артиллерийские подразделения российской группировки войск «Центр» Вооружённых сил России поразили за сутки более 150 целей украинской армии.