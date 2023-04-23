Администрация: ВСУ нанесли артиллерийские удары по домам мирных жителей Новой Каховки

Администрация Новокаховского городского округа в Херсонской области заявила, что армия Украины снова наносит артиллерийские удары по домам мирных жителей Новой Каховки.

«23 апреля боевики ВСУ вновь нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей Новой Каховки. На данный момент зафиксирован прилёт украинского снаряда в жилой дом по улице Дружбы, 60», — говорится в Telegram-канале администрации.

Информация о пострадавших уточняется.

Сейчас на месте ЧП находятся глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, сотрудники МЧС и аварийные службы города.

22 апреля при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ пострадал один мирный житель.