Администрация: ВСУ нанесли артиллерийские удары по домам мирных жителей Новой Каховки

Короткая ссылка
Администрация Новокаховского городского округа в Херсонской области заявила, что армия Украины снова наносит артиллерийские удары по домам мирных жителей Новой Каховки.
Администрация: ВСУ нанесли артиллерийские удары по домам мирных жителей Новой Каховки
  • AP

«23 апреля боевики ВСУ вновь нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей Новой Каховки. На данный момент зафиксирован прилёт украинского снаряда в жилой дом по улице Дружбы, 60», — говорится в Telegram-канале администрации.

Информация о пострадавших уточняется.

Сейчас на месте ЧП находятся глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, сотрудники МЧС и аварийные службы города.

22 апреля при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ пострадал один мирный житель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить