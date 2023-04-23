Администрация: ВСУ нанесли артиллерийские удары по домам мирных жителей Новой Каховки
- AP
«23 апреля боевики ВСУ вновь нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей Новой Каховки. На данный момент зафиксирован прилёт украинского снаряда в жилой дом по улице Дружбы, 60», — говорится в Telegram-канале администрации.
Информация о пострадавших уточняется.
Сейчас на месте ЧП находятся глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, сотрудники МЧС и аварийные службы города.
22 апреля при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ пострадал один мирный житель.