РИА Новости: ВСУ имитировали бои у жилых домов, чтобы люди уезжали и было проще грабить

Короткая ссылка
Украинские военнослужащие создали схему грабежа имущества мирных жителей, имитируя перестрелки рядом с жилыми домами, чтобы вынудить хозяев к бегству и облегчить себе возможность вынести из дома вещи.

Об этом РИА Новости рассказал представитель силовых структур России и подтвердил эвакуированный рабочий одного из предприятий под Артёмовском (Бахмутом) Александр Муляр.

«У мародёров из ВСУ сложилась своего рода традиция грабежей: сначала заходят группы, которые берут цветные металлы и драгоценности, потом те, кто забирает бытовую технику», — рассказал один из собеседников агентства.

По его словам, в системе украинской армии существует специальное подразделение Укропошты, которое занимается тем, что вывозит награбленное имущество из зоны боевых действий по личным адресам украинских военных.

«Для морально-психологического воздействия у жилища потенциальной жертвы симулируется мини-сражение», — добавил он.

В феврале эвакуированный из Соледара (ДНР) мирный житель рассказал о случаях мародёрства среди отступавших из города военных ВСУ.

Кроме того, эвакуированные жители Соледара рассказали, как военные ВСУ заставляли их покинуть своё жильё.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить