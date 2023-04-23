РИА Новости: ВСУ имитировали бои у жилых домов, чтобы люди уезжали и было проще грабить

Украинские военнослужащие создали схему грабежа имущества мирных жителей, имитируя перестрелки рядом с жилыми домами, чтобы вынудить хозяев к бегству и облегчить себе возможность вынести из дома вещи.

Об этом РИА Новости рассказал представитель силовых структур России и подтвердил эвакуированный рабочий одного из предприятий под Артёмовском (Бахмутом) Александр Муляр.

«У мародёров из ВСУ сложилась своего рода традиция грабежей: сначала заходят группы, которые берут цветные металлы и драгоценности, потом те, кто забирает бытовую технику», — рассказал один из собеседников агентства.

По его словам, в системе украинской армии существует специальное подразделение Укропошты, которое занимается тем, что вывозит награбленное имущество из зоны боевых действий по личным адресам украинских военных.

«Для морально-психологического воздействия у жилища потенциальной жертвы симулируется мини-сражение», — добавил он.

В феврале эвакуированный из Соледара (ДНР) мирный житель рассказал о случаях мародёрства среди отступавших из города военных ВСУ.

Кроме того, эвакуированные жители Соледара рассказали, как военные ВСУ заставляли их покинуть своё жильё.