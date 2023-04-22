Украинские военные выпустили 26 снарядов по Донецку, Горловке и Владимировке
- РИА Новости
Отмечается, что ВСУ обстреляли Донецк из населённого пункта Карловка, выпустив четыре снаряда.
Кроме того, по Горловке нанесён удар из Щербиновки (четыре ракеты).
«17:30 — населённый пункт Катериновка — населённый пункт Владимировка: выпущено 18 снарядов калибром 155 мм», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что при обстреле Новой Каховки Херсонской области со стороны ВСУ пострадал один мирный житель.