Украинские военные выпустили 26 снарядов по Донецку, Горловке и Владимировке

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Украинские военные выпустили 26 снарядов калибра 155 мм по Донецку, Горловке и Владимировке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские военные выпустили 26 снарядов по Донецку, Горловке и Владимировке
  • РИА Новости

Отмечается, что ВСУ обстреляли Донецк из населённого пункта Карловка, выпустив четыре снаряда.

Кроме того, по Горловке нанесён удар из Щербиновки (четыре ракеты).

«17:30 — населённый пункт Катериновка — населённый пункт Владимировка: выпущено 18 снарядов калибром 155 мм», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что при обстреле Новой Каховки Херсонской области со стороны ВСУ пострадал один мирный житель.

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