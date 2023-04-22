Украинские военные выпустили 26 снарядов по Донецку, Горловке и Владимировке

Украинские военные выпустили 26 снарядов калибра 155 мм по Донецку, Горловке и Владимировке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

РИА Новости