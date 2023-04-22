ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка

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Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка.
ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
  • РИА Новости

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району города.

Утром 22 апреля Вооружённые силы Украины выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

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