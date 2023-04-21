В Винницкой области из-за взрыва повреждён объект стратегической инфраструктуры Украины

В Винницкой области в результате взрыва повреждён объект стратегической инфраструктуры Украины.

«В нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры — в Винницкой области», — сказала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона «Единые новости». Её слова приводит РИА Новости.

В ночь на 21 апреля в нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу.

Сигнал тревоги звучал в Винницкой, Львовской, Житомирской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.