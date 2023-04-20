Грузинский банк TBC предупредил о готовности закрывать счета из-за санкций против России

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Крупный грузинский банк TBC Bank начал предупреждать клиентов, что может без предварительного уведомления закрывать счета в случае обнаружения транзакций, связанных с обходом западных санкций против России.

Пресс-служба банка напомнила, что с февраля 2022 года Британия, США и страны Евросоюза ввели санкции против России.

«Обращаем ваше внимание, что, если банк выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления», — говорится в заявлении.

В начале марта банк «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию из-за того, что банк-корреспондент перестал обрабатывать операции.

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