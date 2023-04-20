Грузинский банк TBC предупредил о готовности закрывать счета из-за санкций против России
Пресс-служба банка напомнила, что с февраля 2022 года Британия, США и страны Евросоюза ввели санкции против России.
«Обращаем ваше внимание, что, если банк выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления», — говорится в заявлении.
В начале марта банк «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию из-за того, что банк-корреспондент перестал обрабатывать операции.