РИА Новости: российский боец рассказал о солдатах украинского ЛГБТ-батальона в зоне СВО

Российский военный рассказал РИА Новости, что на Кременском направлении обнаружили представителей украинского ЛГБТ-батальона.

«Взяли один укрепчик — смотрим, а там у одного шеврон (с единорогом. — RT) этот. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал это враньё. Я уже год в спецоперации, но вживую такого ещё не встречал», — заявил собеседник агентства.

Военнослужащий выразил мнение, что это подразделение создавалось «для какого-то пиара».

«А теперь людей нет, вот и кинули сюда», — отметил он.

Ранее Ruptly опубликовало видео работы расчётов БМ-21 «Град» в районе Кременной в Луганской Народной Республике.