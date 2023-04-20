Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожены более 60 военных и два танка ВСУ
По словам официального представителя оборонного ведомства России Игоря Конашенкова, авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки войск «Центр» ВС России поразили противника возле населённых пунктов Ямполь, Северск Малый и Серебрянка (ДНР).
Также уничтожены две украинских БМП, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
По информации Минобороны, за сутки украинская армия потеряла до 470 военнослужащих на Донецком направлении.