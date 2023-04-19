Politico: Киев призвал Shell поделиться прибылью в случае продажи её активов в России

Советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко направил нефтегазовой компании Shell письмо с призывом передать Украине выручку от продажи бизнеса в России.

Об этом пишет газета Politico, получившая доступ к письму Устенко.

По словам Устенко, речь идёт о более чем $1 млрд.

«Мы призываем Shell направить все доходы от продажи российских активов или дивидендов на нужды жертв конфликта», — говорится в письме.

Ранее Shell подписала с «Газпром нефтью» документы о продаже своей доли в салымском СП.

Также сообщалось, что правительство России оценило долю компании Shell в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд рублей.