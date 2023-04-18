Оператор дрона получил 14 лет за артобстрел украинской стороной жилого дома в ЛНР

Верховный суд ЛНР приговорил оператора беспилотного летательного аппарата 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины Владимира Мамчука, наводка которого позволила украинским военным обстрелять жилой дом с мирными гражданами в Первомайском, к 14 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета.

«17 апреля 2022 года Мамчук, находясь в пгт Новотошковское Попаснянского района ЛНР, получил от командира подразделения беспилотных летательных аппаратов указание произвести разведку города Первомайска и установить координаты дома по улице Театральной. Командир подразделения сообщил о том, что в данном доме проживает мирное население, которое настроено против Украины и поддерживает Российскую Федерацию, поэтому людей надо уничтожить, а здание разрушить», — рассказали в СК.

По жилому дому было произведено пять выстрелов кассетными осколочными снарядами. В результате две женщины получили ранения.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу против штаб-сержанта Национальной гвардии Украины Евгения Ткаченко. Он признан виновным по статьям об умышленном повреждении чужого имущества путём взрыва, покушении на убийство, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте.