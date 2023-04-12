В ДНР вынесли приговор по делу против украинского военнослужащего

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27 марта 2023 | 19:02
Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу против штаб-сержанта Национальной гвардии Украины Евгения Ткаченко. Он признан виновным по статьям об умышленном повреждении чужого имущества путём взрыва, покушении на убийство, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте.
Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.
Установлено, что в марте 2022 года в Первомайском районе Ткаченко, заметив около одного из жилых домов безоружную 62-летнюю женщину, выстрелил в неё из гранатомёта «Копьё».
«В результате боеприпас разорвался в стене дома и повредил окна, не задев женщину, успевшую укрыться в подвале», — говорится в сообщении.
Суд приговорил Ткаченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что СК направил в Генпрокуратуру 30 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.