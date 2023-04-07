СК направил в Генпрокуратуру 30 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих
07 апреля 2023

СК направил в Генпрокуратуру 30 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих

07 апреля 2023 | 12:58

СК направил в Генпрокуратуру 30 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих

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Следственный комитет России направил 30 уголовных дел в Генеральную прокуратуру РФ для последующей передачи в суд. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В суд направлено ещё 30 уголовных дел, оконченных Главным следственным управлением СК России», — говорится в сообщении.

СК отмечает, что по направленным делам к ответственности привлекаются 48 украинских военнослужащих, в числе которых националисты полка «Азов»*, военные 36-й и 56-й бригад ВСУ, Национальной гвардии Украины, а также пограничной службы.

Они обвиняются в посягательстве на жизнь 98 гражданских лиц, 72 из которых в результате их действий погибли, четверо получили серьёзные ранения.

Ранее RT сообщал, что суд ЛНР приговорил к 15 годам бойца Нацгвардии Украины по делу об обстреле мирных жителей.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.