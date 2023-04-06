Суд ЛНР приговорил к 15 годам бойца Нацгвардии Украины по делу об обстреле мирных жителей

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего Нацгвардии Украины капитана Владислава Мельника, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Он признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, совершённом организованной группой общеопасным способом, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.

«Установлено, что 10 апреля 2022 года Мельник, проводя с помощью квадрокоптера разведку в городе Рубежном Луганской Народной Республики, обнаружил в 2 км от себя группу мирных жителей из четырёх человек, пытавшихся покинуть населённый пункт по гуманитарным коридорам. В целях уничтожения этих граждан он передал координаты их местонахождения командиру миномётной батареи его воинской части, который около 12:00 произвёл из миномётов БМ-82 обстрел осколочными минами группы людей, находящихся на удалении около 3 км», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что 66-летняя женщина в результате обстрела получила ранение левого плеча.