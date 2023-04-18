Песков заявил, что оценки хода СВО являются прерогативой Минобороны

Оценка хода специальной военной операции (СВО) является прерогативой Минобороны России, Кремль не имеет права давать такую информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.

«Это рутинная работа верховного главнокомандующего, что касается оценок состояния войск — это прерогатива Министерства обороны, мы не имеем права давать какую-то информацию», — ответил он на брифинге с журналистами на вопрос, как Путин оценивает ход спецоперации.

Песков добавил, что визит президента состоялся в понедельник, 17 апреля.