Три мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области

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Украинские войска нанесли удар из РСЗО «Град» по Васильевке в Запорожской области, в результате чего три мирных жителя получили ранения.
Три мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель городской администрации, его слова приводит РИА Новости.

«На данный момент известно о трёх раненых мирных жителях и повреждении здания магазина», — сказал он.

Он добавил, что ВСУ специально целились по гражданской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из реактивных систем залпового огня.

Позднее поступила информация, что боевики ВСУ также выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО.

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