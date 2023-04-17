В казахстанском Жанаозене при взрыве газа в жилом доме пострадали 11 человек

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При взрыве газа в жилом доме в казахстанском Жанаозене пострадали 11 человек, произошло обрушение подъезда.

«В... жилом доме произошёл взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. м (общая площадь дома — 600 кв. м). По предварительным данным, пострадали 11 человек», — говорится в сообщении МЧС.

Причины случившегося устанавливаются, порядка 50 спасателей, кинологи и десять единиц техники привлечены к разбору завалов.

1 апреля 2022 года сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме в британском Манчестере погиб мужчина. 

Жилой дом обрушился в ночь на 9 апреля в центре Марселя.

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