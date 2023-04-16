В четырёх регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

AFP

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Отмечается, что в 17:15 мск сигналы тревоги были отменены. Ранее воздушную тревогу объявляли в Сумской и Черниговской областях Украины.