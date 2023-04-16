В четырёх регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
- AFP
- © SERGEY BOBOK
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что в 17:15 мск сигналы тревоги были отменены.
Ранее воздушную тревогу объявляли в Сумской и Черниговской областях Украины.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен