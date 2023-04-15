СЦКК ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

ВС Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 22:15 — населённый пункт Щербиновка — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено десять ракет из РСЗО», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее в представительстве сообщили, что украинские боевики вновь нанесли удар по Донецкой Народной Республике из РСЗО.