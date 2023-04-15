Боевики ВСУ обстреляли Донецк

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что украинские террористы обстреляли Донецк.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:15 — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что через десять минут боевики выпустили ещё три снаряда по Петровскому району города и три — снова по Киевскому району.

Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили по Донецку десять ракет из реактивных систем залпового огня.