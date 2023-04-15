ВС России уничтожили склад горючего аэромобильной бригады ВСУ в районе Славянска

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Российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе города Славянска (ДНР).
ВС России уничтожили склад горючего аэромобильной бригады ВСУ в районе Славянска
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе города Славянска Донецкой Народной Республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные уничтожили два украинских склада с боеприпасами и пушку-гаубицу Д-20 в Харьковской области.

Также в Минобороны России заявляли, что российские войска уничтожили склад с боеприпасами боевиков ВСУ в Запорожской области.

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