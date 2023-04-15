ВС России уничтожили склад горючего аэромобильной бригады ВСУ в районе Славянска
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе города Славянска Донецкой Народной Республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее российские военные уничтожили два украинских склада с боеприпасами и пушку-гаубицу Д-20 в Харьковской области.
Также в Минобороны России заявляли, что российские войска уничтожили склад с боеприпасами боевиков ВСУ в Запорожской области.