В зоне СВО уничтожен командир взвода наёмников поляк Михаил Журек

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В зоне спецоперации на Украине ликвидировали 45-летнего командира взвода Интернационального легиона ВСУ поляка Михаила Журека.
В зоне СВО уничтожен командир взвода наёмников поляк Михаил Журек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Польское радио».

Наёмника похоронили в деревне Бралине в Кемпненском уезде Великопольского воеводства.

Как утверждается, Журек скончался в больнице Днепропетровска 25 марта после того, как получил тяжёлое ранение в голову в Артёмовске (Бахмуте).

У мужчины осталось четверо детей: три дочери и сын в возрасте от 12 до 18 лет.

Ранее американский портал The Daily Beast сообщил, что два наёмника из США, участвовавших в боевых действиях на стороне украинской армии, были ликвидированы на Украине.

Речь идёт об американцах Эдварде Уолтере Уилтоне и Грэйди Курпаси.

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