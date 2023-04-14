ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 340 бойцов ВСУ

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На Донецком направлении за сутки уничтожены до 340 украинских военных и наёмников.
ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 340 бойцов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 340 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также было уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

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