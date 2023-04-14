ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 340 бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 340 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Также было уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.