Белоруссия дала предварительное согласие о передаче Сапеги в Россию

Короткая ссылка
Адвокат Антон Гашинский, представляющий интересы россиянки Софьи Сапеги, осуждённой в Белоруссии, заявил, что Минск дал предварительное согласие на передачу его клиентки в Россию.
Белоруссия дала предварительное согласие о передаче Сапеги в Россию
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено», — сказал Гашинский.

По его словам, предварительное согласие было получено со стороны белорусской генеральной прокуратуры.

Юрист также уточнил, что в России должно состояться заседание суда по вопросу передачи россиянки.

Ранее сообщалось, что российский консул получил согласие находящейся в заключении в Белоруссии Софьи Сапеги на её экстрадицию в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить