Белоруссия дала предварительное согласие о передаче Сапеги в Россию

Адвокат Антон Гашинский, представляющий интересы россиянки Софьи Сапеги, осуждённой в Белоруссии, заявил, что Минск дал предварительное согласие на передачу его клиентки в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено», — сказал Гашинский.

По его словам, предварительное согласие было получено со стороны белорусской генеральной прокуратуры.

Юрист также уточнил, что в России должно состояться заседание суда по вопросу передачи россиянки.

Ранее сообщалось, что российский консул получил согласие находящейся в заключении в Белоруссии Софьи Сапеги на её экстрадицию в Россию.