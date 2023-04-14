Белоруссия дала предварительное согласие о передаче Сапеги в Россию
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено», — сказал Гашинский.
По его словам, предварительное согласие было получено со стороны белорусской генеральной прокуратуры.
Юрист также уточнил, что в России должно состояться заседание суда по вопросу передачи россиянки.
Ранее сообщалось, что российский консул получил согласие находящейся в заключении в Белоруссии Софьи Сапеги на её экстрадицию в Россию.