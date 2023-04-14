Рогов рассказал о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Запорожье

По объекту критической энергетической инфраструктуры Запорожья нанесли удар.

Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Минувшей ночью по позициям боевиков был нанесён точечный удар. В городе прозвучало несколько взрывов. Поражён объект критической энергетической инфраструктуры города», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что ВСУ используют предприятия Запорожья для размещения вооружений и военной техники, а жилые дома в качестве для прикрытия.

13 апреля Рогов сообщил, что в Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв, причиной взрыва стала работа систем противовоздушной обороны.