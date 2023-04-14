СК России возбудил более 2800 уголовных дел по фактам преступлений ВСУ

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Следственный комитет России возбудил более 2800 уголовных дел, связанных с противоправными действиями ВСУ в отношении мирных граждан Донбасса. Обстоятельства всех этих преступлений выясняют следователи, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Следователи устанавливают обстоятельства военных преступлений украинской стороны в рамках возбуждённых уголовных дел, которых уже более 2,8 тыс.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следственные действия проводятся не только в отношении непосредственных исполнителей, но и лиц, отдававших им заведомо преступные приказы.
«В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении свыше 680 лиц, среди которых представители высшего командования ВСУ, командиры воинских подразделений», — уточнили в комитете.
Ранее RT сообщал, что СК направил в Генпрокуратуру 30 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.