Власти Молдавии: авиакомпания Air Moldova может лишиться сертификата авиаперевозчика
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«Если не будет исправлено в ближайшее время финансовое положение и пополнение парка воздушных судов не будет достаточным для предоставления услуг, которыми она обязалась заниматься, авиакомпания рискует лишиться сертификата воздушного оператора», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Молдавия закроет своё воздушное пространство во время европейского саммита в Кишинёве, который запланирован на 1 и 2 июня.