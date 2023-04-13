Власти Молдавии: авиакомпания Air Moldova может лишиться сертификата авиаперевозчика

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Орган гражданской авиации Молдавии предупредил, что авиакомпания Air Moldova рискует лишиться сертификата воздушного оператора.
Власти Молдавии: авиакомпания Air Moldova может лишиться сертификата авиаперевозчика
  • Gettyimages.ru

«Если не будет исправлено в ближайшее время финансовое положение и пополнение парка воздушных судов не будет достаточным для предоставления услуг, которыми она обязалась заниматься, авиакомпания рискует лишиться сертификата воздушного оператора», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Молдавия закроет своё воздушное пространство во время европейского саммита в Кишинёве, который запланирован на 1 и 2 июня.

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