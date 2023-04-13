Одесская опера уволила дирижёра из-за выступления в театре мужа Нетребко

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Главный дирижёр Одесского национального академического театра оперы и балета Вячеслав Чернухо-Волич досрочно уволен за выступление в азербайджанском театре, который возглавляет супруг российской оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов.
Одесская опера уволила дирижёра из-за выступления в театре мужа Нетребко
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Об этом сообщили в украинском театре.

«Администрация Одесской национальной оперы сообщает о досрочном прерывании контракта и увольнении с должности главного дирижёра театра Вячеслава Чернухо-Волича», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что причиной стало несогласованное с дирекцией театра решение о дирижировании спектаклем в Бакинской опере.

8 апреля Нетребко поздравила своего мужа, тенора Юсифа Эйвазова с назначением на пост руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Эйвазов сменил на посту Акифа Меликова, руководившего театром с 1989 года. 

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