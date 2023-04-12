Exxpress назвал плохим знаком для Киева отсутствие новой волны мобилизации в России

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Издание Exxpress пишет, что отсутствие у российских властей планов касательно проведения новой волны частичной мобилизации является плохим знаком для украинской стороны и не сулит Киеву ничего хорошего.
Exxpress назвал плохим знаком для Киева отсутствие новой волны мобилизации в России
  • РИА Новости

По мнению издания, в связи с заявлением Кремля об отсутствии планов по новой волне мобилизации, в Киеве и западных странах, которые массово поддерживают ВСУ, «должны забить тревогу».

Отмечается, что это означает, что ситуация для российских войск в зоне проведения спецоперации является стабильной. 

Также автор пишет, что это говорит о том, что даже заявления Киева о планируемом контрнаступлении не слишком беспокоят российское командование.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про возможность второй волны частичной мобилизации в стране, заявил, что в Кремле на этот счёт изменений позиции не было и нет.

Он подчеркнул, что «нет никакой второй волны».

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