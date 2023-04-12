РПЦ считает странным выступать с идеей перемирия на Украине на Пасху из-за позиции Киева

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ считает странным предлагать прекращение огня на Украине на Пасху из-за позиции киевского режима по данному вопросу.

Он отметил, что российская сторона в своё время поддержала рождественское перемирие, в то время как украинские боевики не проявили никакого желания ему следовать.

«В настоящий момент странно было бы выступать с тем же самым предложением, исходя из того, что шансы получения положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю», — цитирует его РИА Новости.

5 января президент России Владимир Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Минобороны впоследствии сообщило, что в соответствии с поручением президента войскам указано прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов.

При этом в Минобороны России отметили, что украинские военные продолжили артобстрелы населённых пунктов и позиций ВС России после введения Москвой режима прекращения огня. Позднее стало известно, что во время прекращения огня российской стороной украинские террористы произвели свыше 550 артиллерийских и миномётных обстрелов.