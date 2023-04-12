Совбез Белоруссии: Киев превратил тероборону в националистические формирования

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что киевский режим превратил свою территориальную оборону в настоящие националистические формирования.

«Украина сегодня территориальную оборону несколько извратила, их подразделения превращены в националистические формирования. Не для защиты своей страны, а для мародёрства и грабежа», — цитирует его пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Вместе с этим он подчеркнул, что в Белоруссии территориальную оборону рассматривают как важную составляющую военной безопасности.

Ранее в Белоруссии сообщали о планах провести учения теробороны в I квартале 2023 года.