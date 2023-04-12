Совбез Белоруссии: Киев превратил тероборону в националистические формирования

Короткая ссылка
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что киевский режим превратил свою территориальную оборону в настоящие националистические формирования.
Совбез Белоруссии: Киев превратил тероборону в националистические формирования
  • AP

«Украина сегодня территориальную оборону несколько извратила, их подразделения превращены в националистические формирования. Не для защиты своей страны, а для мародёрства и грабежа», — цитирует его пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Вместе с этим он подчеркнул, что в Белоруссии территориальную оборону рассматривают как важную составляющую военной безопасности.

Ранее в Белоруссии сообщали о планах провести учения теробороны в I квартале 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить