Совбез Белоруссии: Киев превратил тероборону в националистические формирования
- AP
«Украина сегодня территориальную оборону несколько извратила, их подразделения превращены в националистические формирования. Не для защиты своей страны, а для мародёрства и грабежа», — цитирует его пресс-служба Минобороны Белоруссии.
Вместе с этим он подчеркнул, что в Белоруссии территориальную оборону рассматривают как важную составляющую военной безопасности.
Ранее в Белоруссии сообщали о планах провести учения теробороны в I квартале 2023 года.