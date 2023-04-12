Украинский премьер Шмыгаль призвал канадских предпринимателей инвестировать в Украину

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Украинский премьер Денис Шмыгаль призвал канадских предпринимателей инвестировать в экономику Украины.

«Во время встречи с представителями канадского бизнеса в Торонто призвал предпринимателей инвестировать в Украину и приобщаться к восстановлению нашего государства», — приводит РИА Новости слова Шмыгаля в его Telegram-канале.

Он отметил, что есть перспективы выгодных проектов в агросекторе, военно-промышленном комплексе, энергетике.

Ранее стало известно, что США 13 апреля проведут форум сотрудничества с Украиной, его целью должно стать привлечение американских инвестиций.

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