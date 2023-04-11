Посетивший ДНР журналист Кредико назвал террором обстрел жителей Донбасса со стороны ВСУ

Американский радиоведущий, сатирик и активист Ренди Кредико, посетивший Донецкую Народную Республику, назвал террором то, что украинская армия обстреливает гражданские объекты в Донецке.

Он рассказал, что жители США получают лишь односторонние репортажи о ситуации в Донбассе, в основном «из Киева».

Кредико отметил, что, посетив Донецк, он увидел, как украинские войска запускали бомбы по мирному населению.

«Последние два дня я был здесь, были атаки. Вот, на рынок под открытым небом... Зачем это? Это для страха», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, западные СМИ бы не сообщили населению об этом, а солгали бы, что ВСУ бьют по военным целям.

Журналист добавил, что он посещал донецкий рынок, по которому был нанесён удар, и военных целей там не было.

«Это полнейший террор», — подчеркнул Кредико.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар из РСЗО по центру Донецка, в район Крытого рынка.