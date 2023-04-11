Посетивший ДНР журналист Кредико назвал террором обстрел жителей Донбасса со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Американский радиоведущий, сатирик и активист Ренди Кредико, посетивший Донецкую Народную Республику, назвал террором то, что украинская армия обстреливает гражданские объекты в Донецке.
Посетивший ДНР журналист Кредико назвал террором обстрел жителей Донбасса со стороны ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Он рассказал, что жители США получают лишь односторонние репортажи о ситуации в Донбассе, в основном «из Киева».

Кредико отметил, что, посетив Донецк, он увидел, как украинские войска запускали бомбы по мирному населению.

«Последние два дня я был здесь, были атаки. Вот, на рынок под открытым небом... Зачем это? Это для страха», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, западные СМИ бы не сообщили населению об этом, а солгали бы, что ВСУ бьют по военным целям.

Журналист добавил, что он посещал донецкий рынок, по которому был нанесён удар, и военных целей там не было.

«Это полнейший террор», — подчеркнул Кредико.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар из РСЗО по центру Донецка, в район Крытого рынка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить