Посетивший ДНР журналист Кредико назвал террором обстрел жителей Донбасса со стороны ВСУ
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Он рассказал, что жители США получают лишь односторонние репортажи о ситуации в Донбассе, в основном «из Киева».
Кредико отметил, что, посетив Донецк, он увидел, как украинские войска запускали бомбы по мирному населению.
«Последние два дня я был здесь, были атаки. Вот, на рынок под открытым небом... Зачем это? Это для страха», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, западные СМИ бы не сообщили населению об этом, а солгали бы, что ВСУ бьют по военным целям.
Журналист добавил, что он посещал донецкий рынок, по которому был нанесён удар, и военных целей там не было.
«Это полнейший террор», — подчеркнул Кредико.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар из РСЗО по центру Донецка, в район Крытого рынка.