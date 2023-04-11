Премьер Канады Трюдо анонсировал новый пакет помощи Киеву, включающий автоматы и патроны

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый пакет помощи Киеву, включающий в себя более 20 тыс. автоматов и патроны.
Премьер Канады Трюдо анонсировал новый пакет помощи Киеву, включающий автоматы и патроны
  • AFP
  • © Cole BURSTON

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалём, который прибыл с визитом в Канаду.

«Мы отправим 21 тыс. автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 млн патронов», — сказал Трюдо. Его слова приводит ТАСС.

Также Канада 11 апреля ввела санкции в отношении 14 физических лиц и 34 компаний из России.

До этого сообщалось, что на корпусе самолёта премьер-министра Украины Шмыгаля нанесены смайлики с истребителем и сложенными вместе ладонями.

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