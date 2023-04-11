Минобороны Армении и Азербайджана сообщили о перестрелке на границе

Министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили о перестрелке на границе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Как утверждают в Минобороны Армении, 11 апреля примерно в 16:00 (15:00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным, которые проводили инженерные работы в направлении общины Тех, в связи с чем армянская сторона предприняла ответные действия.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что 11 апреля подразделения ВС Армении с позиций в направлении населённого пункта Дыг Горисского района «подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия» азербайджанские позиции на Лачинском направлении.

Обе стороны сообщили о погибших и раненых азербайджанских и армянских военных.