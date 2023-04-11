ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении более 450 бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наёмников», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты управления 125-й и 126-й бригад теробороны ВСУ в ДНР и Херсонской области.