Мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Инцидент произошёл в Куйбышевском районе города.

«В результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1948 года рождения», — сказано в сообщении.

Пострадавшие от запрещённых противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» мирные жители Донбасса ранее рассказали о своих ранениях.

По данным на 5 апреля, за год в результате применения этих взрывных устройств в регионе погибли три человека и 103 были ранены, среди них десять детей.