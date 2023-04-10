Мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке

Короткая ссылка
Мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в Куйбышевском районе города.

«В результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1948 года рождения», — сказано в сообщении.

Пострадавшие от запрещённых противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» мирные жители Донбасса ранее рассказали о своих ранениях.

По данным на 5 апреля, за год в результате применения этих взрывных устройств в регионе погибли три человека и 103 были ранены, среди них десять детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить