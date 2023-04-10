Министр обороны Украины Резников заявил, что его персонал чуть не попал в плен в Гостомеле
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Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».
По его словам, командный пункт, куда Резников должен быть приехать, находился в Гостомеле.
«ЗКП, который был закреплён за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищённом месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там, почти в плену», — сказал Резников.
Он добавил, что чиновники «рассеялись по разным зданиям», принадлежащим Министерству обороны Украины, которых в Киеве хватает.
25 февраля 2022 года, на следующий день после начала СВО, Минобороны России сообщило о проведении успешной высадки десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева.
В операции были задействованы более 200 российских вертолётов. При захвате аэродрома Гостомель российская армия уничтожила более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины.