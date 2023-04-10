Министр обороны Украины Резников заявил, что его персонал чуть не попал в плен в Гостомеле

Украинский министр обороны Алексей Резников рассказал, что его персонал рисковал попасть в плен российской армии во время высадки десанта в Гостомеле в Киевской области.

Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

По его словам, командный пункт, куда Резников должен быть приехать, находился в Гостомеле.

«ЗКП, который был закреплён за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищённом месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там, почти в плену», — сказал Резников.

Он добавил, что чиновники «рассеялись по разным зданиям», принадлежащим Министерству обороны Украины, которых в Киеве хватает.

25 февраля 2022 года, на следующий день после начала СВО, Минобороны России сообщило о проведении успешной высадки десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева.

В операции были задействованы более 200 российских вертолётов. При захвате аэродрома Гостомель российская армия уничтожила более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины.