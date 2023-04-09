В центре Тбилиси у здания парламента проходит акция оппозиции «Вместе в Европу»

В центре Тбилиси у здания парламента проходит акция «Вместе в Европу», организованная крупнейшей оппозиционной партией Грузии «Единое нацдвижение».

Об этом сообщил Sputnik Грузия.

Отмечается, что центральный проспект Руставели перекрыт, на месте дежурят сотрудники полиции.

В сообщении говорится, что акция не смогла «привлечь много сторонников».

Ряд оппозиционных сил отказался участвовать в акции, раскритиковав её организаторов в использовании памятного дня в политических интересах.

9 апреля в Грузии отмечается День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших в результате разгона военными митинга в Тбилиси в 1989 году.

В марте на митинг в Тбилиси вышли члены и сторонники партии «Консервативное движение», которые выступают за диалог Грузии с Россией.