Советник президента: золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд

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На данный момент золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд, заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет — они превышают $30 млрд», — приводит ТАСС слова Устенко в эфире телеканала «Рада».

Он отметил, что данных средств хватит для покрытия импорта на Украину более чем за пять месяцев.

Ранее экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович выразил мнение, что Украине необходимо сменить президента, так как нынешний глава государства Владимир Зеленский не смог справиться с коррупцией.

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