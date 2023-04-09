Советник президента: золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд

На данный момент золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд, заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет — они превышают $30 млрд», — приводит ТАСС слова Устенко в эфире телеканала «Рада».

Он отметил, что данных средств хватит для покрытия импорта на Украину более чем за пять месяцев.

Ранее экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович выразил мнение, что Украине необходимо сменить президента, так как нынешний глава государства Владимир Зеленский не смог справиться с коррупцией.