Украинский журналист Гордон рассказал, почему его дети не служат в ВСУ

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Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что двое его детей не служат в ВСУ, так как были рождены не на Украине, а у третьего сына — тяжёлое заболевание.
Украинский журналист Гордон рассказал, почему его дети не служат в ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Hennadii Minchenko

«У моего сына старшего заболевание очень тяжёлое, с которым не то что на фронт — ему жить с ним тяжело», — приводит РИА Новости его слова.

Гордон добавил, что двое других его детей долгое время проживают в США.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022. Также Гордон внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.

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