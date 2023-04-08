Украинский журналист Гордон рассказал, почему его дети не служат в ВСУ

Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что двое его детей не служат в ВСУ, так как были рождены не на Украине, а у третьего сына — тяжёлое заболевание.

«У моего сына старшего заболевание очень тяжёлое, с которым не то что на фронт — ему жить с ним тяжело», — приводит РИА Новости его слова.

Гордон добавил, что двое других его детей долгое время проживают в США.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022. Также Гордон внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.