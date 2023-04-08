Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины

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Воздушная тревога в ночь на 8 апреля объявлена в восьми областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что предупреждение действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Уточняется, что воздушная тревога также звучит в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, вечером 7 апреля, воздушная тревога была объявлена в Киеве и ещё шести регионах Украины.

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