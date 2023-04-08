Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что предупреждение действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Уточняется, что воздушная тревога также звучит в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее, вечером 7 апреля, воздушная тревога была объявлена в Киеве и ещё шести регионах Украины.